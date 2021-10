No green pass, Jared Leto finisce tra gli scontri a Roma (Di sabato 9 ottobre 2021) Jared Leto arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione no green pass. L’attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della capitale, con una serie di video realizzata nella giornata segnata dalle violenze. “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia”, scrive nelle sue stories su Instagram. “Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”, scrive, presentando video e foto della movimentata serata Romana. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021)arriva ae si ritrova in mezzo aglinella manifestazione no. L’attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della capitale, con una serie di video realizzata nella giornata segnata dalle violenze. “Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia”, scrive nelle sue stories su Instagram. “Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”, scrive, presentando video e foto della movimentata seratana. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - esseffesse : RT @SalvatoreMerlo: La Cgil è No green pass. Così, per informare i no green pass. Cortocircuiti - Luckyma89652325 : RT @MarcoRizzoPC: La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della C… -