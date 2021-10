No Green pass, attacco al cuore della Cgil (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel giorno in cui la Lega chiede ad alta voce l’allungamento della validità dei tamponi a 72 ore per evitare “il caos” in vista del 15 ottobre, la protesta No Vax incendia la Capitale. Diecimila persone da piazza del Popolo si disperdono in cortei non autorizzati, la polizia presidia il “triangolo” tra il Parlamento e Palazzo Chigi, idranti e fumogeni contro petardi e bombe carta, viene occupata la sede della Cgil. C’è un agente ferito. Il Viminale è in massima allerta: la tensione nel Paese sta salendo, la paura di infiltrazioni è realtà. Con interi pezzi di manifestazione inquinati da violenti in passamontagna accanto alle famiglie con passeggini, insulti a Draghi “boia” e Mattarella, la presenza netta dell’estrema destra, il leader di Forza Nuova Castellino che minaccia: “Stasera ci prendiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel giorno in cui la Lega chiede ad alta voce l’allungamentovalidità dei tamponi a 72 ore per evitare “il caos” in vista del 15 ottobre, la protesta No Vax incendia la Capitale. Diecimila persone da piazza del Popolo si disperdono in cortei non autorizzati, la polizia presidia il “triangolo” tra il Parlamento e Palazzo Chigi, idranti e fumogeni contro petardi e bombe carta, viene occupata la sede. C’è un agente ferito. Il Viminale è in massima allerta: la tensione nel Paese sta salendo, la paura di infiltrazioni è realtà. Con interi pezzi di manifestazione inquinati da violenti inamontagna accanto alle famiglie coneggini, insulti a Draghi “boia” e Mattarella, la presenza netta dell’estrema destra, il leader di Forza Nuova Castellino che minaccia: “Stasera ci prendiamo ...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - IulianaAdriana3 : RT @isj135: Il Green Pass non piace al noto compositore e pianista Mario Mariani che ha deciso di annullare i suoi cinque concerti Italiani… - leobanja : RT @fanpage: #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giuliano Castel… -