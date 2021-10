No Green pass a Roma, l’irruzione dei manifestanti nella sede della Cgil – Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) Un gruppo di manifestanti No Green pass è entrato nella sede della Cgil a Roma. Al grido di «Cgil occupata», «libertà libertà» e «No Green pass» si stanno muovendo per per le vie del centro. Petardi e bombe carta sono stati lanciati lungo il tragitto. Il gruppo è riuscito a sfondare le porte e a entrare prima che la polizia potesse fermare i manifestanti e respingerli. Il motivo della contestazione è l’obbligo di certificazione verde sul lavoro che scatterà a partire dal 15 ottobre. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Stiamo aspettando Landini (segretario generale della Cgil, ndr)» urlano dal megafono, ma anche «giù ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Un gruppo diNoè entrato. Al grido di «occupata», «libertà libertà» e «No» si stanno muovendo per per le vie del centro. Petardi e bombe carta sono stati lanciati lungo il tragitto. Il gruppo è riuscito a sfondare le porte e a entrare prima che la polizia potesse fermare ie respingerli. Il motivocontestazione è l’obbligo di certificazione verde sul lavoro che scatterà a partire dal 15 ottobre. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Stiamo aspettando Landini (segretario generale, ndr)» urlano dal megafono, ma anche «giù ...

