No green pass a Roma, la politica condanna: "Squadrismo fascista". Draghi: "Inaccettabile" (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri e le tensioni durante la manifestazione No green pass - No vax a Roma, con l'assalto alla sede della Cgil, tra le altre cose, ha scatenato le reazioni della politica allo "Squadrismo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri e le tensioni durante la manifestazione No- No vax a, con l'assalto alla sede della Cgil, tra le altre cose, ha scatenato le reazioni dellaallo "...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - maurogab1 : RT @ImolaOggi: Governo dei dilettanti - Niente green pass alle badanti straniere vaccinate con Sputnik, a rischio l'assistenza per migliaia… - Ilsaggiopetty : RT @francofontana43: Vergogna! La città lasciata in mano ai no green pass. Assaltata la sede della Cgil: fatto gravissimo che non accadeva… -