No Green pass a Roma | i manifestanti assaltano e cercano di ribaltare la camionetta della Polizia | il video

Tensioni con la Polizia quando i manifestanti No Green pass lasciano Piazza del Popolo in corteo. Appena lasciata la piazza un gruppo di manifestanti prende d'assalto la camionetta degli agenti, costringendoli ad allontanarsi per evitare il ribaltamento del furgone

