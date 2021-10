No green pass: a Roma fermato Castellino, leader Forza Nuova (Di sabato 9 ottobre 2021) Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, tra le persone fermate dopo gli scontri e le violenze legati oggi alla manifestazione no green pass a Roma. Le forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico e la Digos della Questura di Roma hanno fermato e identificato numerose persone nei cui riguardi sono in atto valutazioni sulla loro posizione per individuare la loro esatta responsabilità in merito alle violenze perpetrate, come fa sapere la questura di Roma. Al momento il bilancio è di quattro persone arrestate ma sono in corso serrate attività dirette a individuare altre responsabilità degli altri fermati, fra i quali c’è anche il leader di Forza Nuova ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Giulianodi, tra le persone fermate dopo gli scontri e le violenze legati oggi alla manifestazione no. Le forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico e la Digos della Questura dihannoe identificato numerose persone nei cui riguardi sono in atto valutazioni sulla loro posizione per individuare la loro esatta responsabilità in merito alle violenze perpetrate, come fa sapere la questura di. Al momento il bilancio è di quattro persone arrestate ma sono in corso serrate attività dirette a individuare altre responsabilità degli altri fermati, fra i quali c’è anche ildi...

