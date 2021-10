No-green pass a Roma | D’Amato | “Ora basta | i violenti vanno arrestati”

(Di sabato 9 ottobre 2021)– “Ora: inon si può tollerare l’aggressione di stampo fascista alla sede nazionale della Cgil (leggi qui) a cui va tutta la mia solidarietà e alle forze dell’ordine impegnate a far rispettare la legge. Qui non c’entra ilqui si vuole solo creare disordine e violenza contro i cittadini per bene che rispettano le regole. Serve una risposta forte e chiara domani tutti al presidio sotto la Cgil”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio. (Il Faro online)

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - SimoBenini : RT @claudeger55: Solidarietà totale a @FrancescoCoccoT... Violenza FO su giornalista, ma anche su manifestante pacifico è inaccettabile sem… - bibby74 : @michyninna Solo scuse...si sa benissimo chi sono!!...altro che green pass!! -

MILANO. Dopo l'assalto alla sede della Cgil a Roma, è caotica la situazione del corteo Noanche a Milano. Le forze dell'ordine faticano a contenere la protesta in corso. "Se la situazione non cambierà, bloccheremo la città", è questo il coro scandito a più riprese dai ...21.02 Solidarietà di Mattarella a Landini Sergio Mattarella ha espresso la sua solidarietà a Maurizio Landini dopo l'assalto del corteo 'No' alla sede della Cgil a Roma. Il capo dello Stato ha telefonato personalmente al Segretario generale del maggior sindacato italiano.E’ stato fin qui un sabato bestiale per Roma. Un giorno di violenza, di paura e di estremismo. La cronaca è pesante. Si sono verificati tafferugli e tensioni con la polizia durante la manifestazione d ...Corteo No Green Pass a Milano, momenti di tensione anche nella metropoli lombarda in parallelo con gli scontri a Roma. Cinquemila i manifestanti che hanno partecipato al corteo. Il flusso indisciplina ...