No Green Pass a Roma: 10mila manifestanti in piazza, scontri con la polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green Pass organizzata oggi, sabato 9 ottobre, in piazza del Popolo a Roma. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Le tensioni si sono verificate all’altezza di Porta Pinciana, quando un gruppo di persone avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato. I manifestanti protestano in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Alcuni manifestanti No Green Pass, diretti verso da Villa Borghese, si sarebbero scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensioni con lasono in corso durante la manifestazione dei Noorganizzata oggi, sabato 9 ottobre, indel Popolo a. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine isi sono riversati inle Flaminio bloccando il traffico. Le tensioni si sono verificate all’altezza di Porta Pinciana, quando un gruppo di persone avrebbe deciso di dar vita a un corteo non autorizzato. Iprotestano in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. AlcuniNo, diretti verso da Villa Borghese, si sarebbero scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone ...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - Nanoalto : RT @FQLive: #ULTIMORA I manifestanti No Green Pass assaltano la sede della Cgil - evelynbani : RT @localteamtv: Migliaia in piazza a Roma: cori contro Green Pass #Protesta #NoGreenPass #Roma -