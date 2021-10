No Green pass, 10 mila manifestanti a Roma: scontri in piazza, assaltati mezzi della polizia – I video (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono circa 10 mila, secondo i dati forniti da fonti vicine alla polizia, le persone che si sono radunate dalle 15 di oggi, 9 ottobre, in piazza del Popolo a Roma per manifestare contro l’uso del Green pass come misura di contenimento per la pandemia Covid. Si tratta della dodicesima manifestazione contro la certificazione verde. «Assassini, assassini» è l’urlo che si è alzato dalla piazza. «Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella», si sente dire dal palco. Nel corso della manifestazione si sono verificati tafferugli e tensioni con la polizia. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Alcune ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono circa 10, secondo i dati forniti da fonti vicine alla, le persone che si sono radunate dalle 15 di oggi, 9 ottobre, indel Popolo aper manifestare contro l’uso delcome misura di contenimento per la pandemia Covid. Si trattadodicesima manifestazione contro la certificazione verde. «Assassini, assassini» è l’urlo che si è alzato dalla. «Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella», si sente dire dal palco. Nel corsomanifestazione si sono verificati tafferugli e tensioni con la. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine isi sono riversati inle Flaminio bloccando il traffico. Alcune ...

