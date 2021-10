No Green pass, 10 mila manifestanti a Roma: scontri in piazza, assaltati mezzi della polizia e la sede della Cgil – I video (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabato di tensioni nel cuore di Roma dove nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, circa 10mila persone hanno manifestato contro il Green pass. Sono 4 al momento le persone arrestate per gli scontri, e al vaglio degli investigatori della Digos ci sono anche le posizioni di altre persone – tra le quali quella del leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni. Dai due blocchi di manifestanti, uno su via del Corso e uno su via del Tritone, sono stati lanciati fumogeni e bombe carta verso le forze di polizia che hanno risposto con lacrimogeni e cariche di alleggerimento per allontanare i manifestanti. Alcune persone hanno preso d’assalto le ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabato di tensioni nel cuore didove nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, circa 10persone hanno manifestato contro il. Sono 4 al momento le persone arrestate per gli, e al vaglio degli investigatoriDigos ci sono anche le posizioni di altre persone – tra le quali quella del leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni. Dai due blocchi di, uno su via del Corso e uno su via del Tritone, sono stati lanciati fumogeni e bombe carta verso le forze diche hanno risposto con lacrimogeni e cariche di alleggerimento per allontanare i. Alcune persone hanno preso d’assalto le ...

