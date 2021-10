“Niente da fare” | l’annuncio dell’AD che ha gelato l’Inter

Advertising

Daniele_Manca : Niente alibi, solo chi paga le tasse è tartassato dal fisco. le scaramucce sulla delega fiscale mostrano quanta str… - _Delilah__ : credo di sapere chi sei ma non voglio fare figure di merda quindi niente chiunque tu sia ti sto amando moltissimo?????? - MizStemiz : @erretti42 Non c'è niente da fare se sono di destra sono ladri. - Sergiochem : #ControCorrente @Tommasolabate niente da fare, qualunque cosa tu dica è una scemenza. Per favore @gentilivero ignoralo, staccagli la linea - Morbilla_ : @SoMarzius L’esatto contrario, è ora di dargliele e di capire che sono in mezzo a noi invece di fare finta di niente -

Ultime Notizie dalla rete : Niente fare

Il Resto del Carlino

... spiegando che " i dati che vengono fuori da Israele e da altri Paesi che hanno iniziato ala terza dose agli over 60 sono buoni ". Matteo Renzi: "Ulivo con Conte"/ "5 Stelle sono morti, ...Leonardo ha volutochiarezza sul comportamento del PSG nell''affare Donnarumma ', con il discusso trasferimento la ... ' La nostra idea è sempre quella che resti da noi , non cambia. Lui è un ...Franco Causio, campione del mondo in Spagna '82, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinnovo di Insigne. "Il caos ...'Sicuramente lo so fare, lavorerò gratis come in Lombardia e mi dedicherò giorno e notte alla Capitale, per me è essenziale' ...