Newcastle, sarà dream team: 'Subito 250 milioni, in arrivo top player' (Di sabato 9 ottobre 2021) "Abbiamo grandi ambizioni, spero che questo sia un punto di svolta per il Newcastle United. Andremo sul mercato per competere per giocatori di livello mondiale". Amanda Staveley lo ha promesso ai ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) "Abbiamo grandi ambizioni, spero che questo sia un punto di svolta per ilUnited. Andremo sul mercato per competere per giocatori di livello mondiale". Amanda Staveley lo ha promesso ai ...

