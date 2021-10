Newcastle, per la panchina c’è anche l’ex Roma Fonseca (Di sabato 9 ottobre 2021) Diversi nomi accostati al Newcastle per il ruolo di allenatore. Spunta anche l’ipotesi Paulo Fonseca: le ultime notizie Come riferito dal Mirror, il Newcastle punta ad un cambio di panchina. Steve Bruce non sarebbe un nome gradito alla nuova proprietà, che preferisce un profilo di più alto livello. Oltre ad Antonio Conte e Steven Gerrard, nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, ancora alla ricerca di una squadra dopo la separazione con la Roma, era stato vicino alla Premier già in estate, prima che il Tottenham puntasse su Espirito Santo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Diversi nomi accostati alper il ruolo di allenatore. Spuntal’ipotesi Paulo: le ultime notizie Come riferito dal Mirror, ilpunta ad un cambio di. Steve Bruce non sarebbe un nome gradito alla nuova proprietà, che preferisce un profilo di più alto livello. Oltre ad Antonio Conte e Steven Gerrard, nelle ultime ore si è fattoil nome di Paulo. Il tecnico portoghese, ancora alla ricerca di una squadra dopo la separazione con la, era stato vicino alla Premier già in estate, prima che il Tottenham puntasse su Espirito Santo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

