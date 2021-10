Nessuna Greta profeta nella patria ambientalista (Di sabato 9 ottobre 2021) Quel gigante anche goliardico della trasfigurazione linguistica che fu Franco Cordero chiamava Angelo Panebianco, il composto e chirurgico ragionatore che scrive libri e editoriali importanti nel Corriere della Sera, “Panis Albus”, e così tradotto dal grande proceduralista maniaco il nostro amico ha vieppiù guadagnato in fascino, non solo ai miei occhi. Stavolta (sabato scorso) Panebianco ha preso Greta Thunberg, ormai diciottenne maestra di vita e di morte del mondo contemporaneo, e ha provato a indagarne lo spirito profetico. Si è messo al di là della grancassa e ha cercato di udire parole e immagini di successo planetario e di incidenza politica e civile e culturale, la casa che brucia, la natura che si ribella all’uomo di bolsa e falsa onnipotenza, per richiamarci al fatto che come sempre, nella storia religiosa e ideologica del mondo, quando ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Quel gigante anche goliardico della trasfigurazione linguistica che fu Franco Cordero chiamava Angelo Panebianco, il composto e chirurgico ragionatore che scrive libri e editoriali importanti nel Corriere della Sera, “Panis Albus”, e così tradotto dal grande proceduralista maniaco il nostro amico ha vieppiù guadagnato in fascino, non solo ai miei occhi. Stavolta (sabato scorso) Panebianco ha presoThunberg, ormai diciottenne maestra di vita e di morte del mondo contemporaneo, e ha provato a indagarne lo spirito profetico. Si è messo al di là della grancassa e ha cercato di udire parole e immagini di successo planetario e di incidenza politica e civile e culturale, la casa che brucia, la natura che si ribella all’uomo di bolsa e falsa onnipotenza, per richiamarci al fatto che come sempre,storia religiosa e ideologica del mondo, quando ...

