NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7, anticipazioni 10 ottobre: due casi complessi

Domenica all'insegna del crimine su Rai due con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7. Domani 10 ottobre, infatti, andranno in onda due nuovi episodi dei seguitissimi polizieschi americani. Le anticipazioni relative all'ottavo episodio di NCIS Los Angeles 12, rivelano che la squadra guidata da Jones indagherà sull'omicidio di un uomo che stava per rivelare l'origine di un'operazione di contraffazione e si imbatterà in una vecchia conoscenza che svelerà loro i veri motivi del suo ritorno. Il sesto episodio di NCIS New Orleans 7, invece, vedrà la squadra impegnata ad evitare che un sottomarino possa colpire nuovamente mettendo in pericolo l'intera ...

