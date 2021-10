Naufraghi sopravvivono per 29 giorni mezzo all'oceano Pacifico. "Arance e preghiere"

Advertising

Roma, 9 ottobre 2021 - Un mese in mezzo all'Oceano, con poco cibo, ma sono sopravvissuti. Dueresidenti nelle isole Salomone hanno trascroso 29 giorni a bordo di una piccola imbarcazione in balia dell'oceano Pacifico solo con noci di cocco, arance e molte preghiere. I due, Livae ...Da allora, secondo quanto riporta la Guardia Costiera, isono stati trasferiti all'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. I membri della squadra di soccorso hanno detto alla ...Nanjikana e Junior Qoloni stavano viaggiando tra le isole del Mare di Salomone su una barca di sette metri quando sono stati sorpresi da una tempesta ...Due naufraghi residenti nelle isole Salomone sono sopravvissuti per 29 giorni a bordo di una piccola imbarcazione in balia dell'oceano Pacifico solo con noci di cocco, arance e molte preghiere. (ANSA) ...