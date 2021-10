Nations League | Rabiot positivo al Covid Tegola per Allegri | trema la Juve | ma anche il Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Coronavirus continua a essere una incognita per i calciatori e una mina vagante per gli allenatori. Adrien, centrocampista della Francia, è risultatoale non potrà dunque giocare la finale didi domenica sera contro la Spagna. Pessime notizie per il ct dei transalpini Didier Deschamps, ma soprattutto per lantus. Mister Maxinfatti dovrà fare a meno dell'ex Psg domenica prossima in campionato per il big match contro la Roma, quando probabilmente sarà assentel'uruguaiano Bentancur, che tornerà dal Sudamerica poche ore prima della partita. Se tutto andrà bene esi negativizzerà senza sorprese negative, il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione un giorno prima della ...