Nations League, Adrien Rabiot positivo al covid: salterà la finale Francia-Spagna (Di sabato 9 ottobre 2021) Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League, domani contro la Spagna a Milano. Lo rende noto la Federcalcio francese, informando che il centrocampista... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 ottobre 2021) Il centrocampista dellanon potrà partecipare alladi, domani contro laa Milano. Lo rende noto la Federcalcio francese, informando che il centrocampista...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE Nazionale, risentimento muscolare per Calabria ll difensore salterà la partita contro il B… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - giovannicoviel1 : RT @RobertoRenga: La Nations League è quella che è: un po' meglio delle amichevoli, tutto qui. La finale ha un senso; quella per il terzo p… - claudiofiera : Nations League, semifinale: Italia-Spagna in diretta streaming web tv gratis -