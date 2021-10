Nations League 2021: Davide Calabria non giocherà Italia-Belgio. Problema muscolare per il terzino del Milan (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ci sarà Davide Calabria a disposizione di Roberto Mancini per la finale 3°/4° posto dell’edizione 2021 di Nations League, che metterà di fronte Italia e Belgio. Il terzino del Milan, che la semifinale con la Spagna l’aveva giocata da subentrato, deve rinunciare per un Problema non grave, ma che ne sconsiglia l’utilizzo. A fermarlo, infatti, un risentimento muscolare all’adduttore destro: non è qualcosa che ne pregiudica l’impiego nel breve termine al Milan, ma rimane una Problematica che lo obbliga a far ritorno a Milanello. Ironia della sorte, Calabria aveva sostituito Toloi dell’Atalanta, anche in questo caso per infortunio. La ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ci saràa disposizione di Roberto Mancini per la finale 3°/4° posto dell’edizionedi, che metterà di fronte. Ildel, che la semifinale con la Spagna l’aveva giocata da subentrato, deve rinunciare per unnon grave, ma che ne sconsiglia l’utilizzo. A fermarlo, infatti, un risentimentoall’adduttore destro: non è qualcosa che ne pregiudica l’impiego nel breve termine al, ma rimane unatica che lo obbliga a far ritorno aello. Ironia della sorte,aveva sostituito Toloi dell’Atalanta, anche in questo caso per infortunio. La ...

