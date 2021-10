Nations League: 18.500 biglietti venduti per Italia-Belgio. Tutto esaurito per Francia-Spagna (Di domenica 10 ottobre 2021) Domani, domenica 10 ottobre, allo Juventus Stadium di Torino, gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per sfidare nel match valevole per il terzo posto della Nations League il Belgio di Lukaku&Co. I biglietti della kermesse sono ovviamente andati quasi tutti esauriti. Ben 18.500 biglietti venduti, ovviamente a capienza inferiore al 50%. Tutto esaurito invece a Milano, a San Siro per la finale vera e propria tra Francia e Spagna. Qui i biglietti venduti sono stati ben 37.000, sopratTutto considerando l’enorme grandezza dello stadio milanese confrontato col più piccolo “fortino” della Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Domani, domenica 10 ottobre, allo Juventus Stadium di Torino, gli Azzurri di Roberto Mancini torneranno in campo per sfidare nel match valevole per il terzo posto dellaildi Lukaku&Co. Idella kermesse sono ovviamente andati quasi tutti esauriti. Ben 18.500, ovviamente a capienza inferiore al 50%.invece a Milano, a San Siro per la finale vera e propria tra. Qui isono stati ben 37.000, sopratconsiderando l’enorme grandezza dello stadio milanese confrontato col più piccolo “fortino” della Juventus. SportFace.

