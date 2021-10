Napoli United, Diego Maradona jr squalificato 5 giornate: “Siamo basiti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Non un bel momento per l’allenatore del Napoli United, squadra di Eccellenza. Il suo allenatore, Diego Armando Maradona jr, è stato squalificato per ben cinque giornate a seguito dell’espulsione rimediata nell’ultima partita. Il mister avrebbe, infatti, rivolto delle offese al direttore di gara. “Siamo basiti e rimaniamo delusi da questa decisione, perché è frutto dell’arroganza L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Non un bel momento per l’allenatore del, squadra di Eccellenza. Il suo allenatore,Armandojr, è statoper ben cinquea seguito dell’espulsione rimediata nell’ultima partita. Il mister avrebbe, infatti, rivolto delle offese al direttore di gara. “e rimaniamo delusi da questa decisione, perché è frutto dell’arroganza L'articolo

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - Sergio8arone : RT @NapoliToday: #Calcio Napoli United, stangata per Maradona: cinque giornate di squalifica per l'allenatore - teleischia : REAL FORIO. VALENTINO:”SIAMO UN BEL GRUPPO. COL NAPOLI UNITED CI VORRÀ IL MASSIMO IMPEGNO” - NapoliToday : #Calcio Napoli United, stangata per Maradona: cinque giornate di squalifica per l'allenatore -