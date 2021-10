Napoli: Lobotka ritorna dopo la sosta ma per Ounas ci vorrà più tempo (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport si concentra sulla situazione di due giocatori del Napoli: Adam Ounas e Stanislav Lobotka. In attesa del campionato, il Corriere dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport si concentra sulla situazione di due giocatori del: Adame Stanislav. In attesa del campionato, il Corriere dello … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Torrenapoli1 : Il Napoli sta facendo benissimo, ma non molto fortunato da inizio stagione Infortuni e assenze #Meret (vertebra)… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: Vincono #Elmas ed #Anguissa, perde #Lobotka: il resoconto dei nazionali azzurri - Salvato95551627 : RT @Ftbnews24: ?? #Napoli, si ferma Malcuit: terapie per Ounas e Lobotka #Napoli #NapoliSpartak #UEL #FiorentinaNapoli #Spalletti #SerieA h… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: Napoli, le ultime da Castel Volturno: Lobotka prosegue la sua tabella personalizzata; terapie per Ounas - Ftbnews24 : ?? #Napoli, si ferma Malcuit: terapie per Ounas e Lobotka #Napoli #NapoliSpartak #UEL #FiorentinaNapoli #Spalletti… -