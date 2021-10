Napoli, distrazione di primo grado del soleo sinistro per Malcuit (Di sabato 9 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, il Napoli ha comunicato che Kevin Malcuit ha riportato una distrazione di primo grado del soleo sinistro. Ecco la nota del club azzurro: “Malcuit al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro”. Foto: Twitter Malcuit L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, ilha comunicato che Kevinha riportato unadidel. Ecco la nota del club azzurro: “al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato unadidel”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

