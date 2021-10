Napoli | al servizio dei clan di Ponticelli uno specialista di esplosivi | 500 euro per ogni bomba

Advertising

Roberto_Fico : Gaetano Manfredi sarà un ottimo sindaco di #Napoli. Nel suo impegno al servizio della città sarà supportato dal… - Emanuela_Corda : L’immagine di chi non riuscendo più a combattere il nemico, si mette al suo servizio da gregario. I #Vip del… - sabahelher : RT @NotizieFrance: Bike sharing a Napoli, già vandalizzate decine di bici a meno di una settimana dall’inizio del servizio - Scisciano : Napoli, Bike sharing: vandalizzate decine di bici a meno di una settimana dall’inizio del servizio: Napoli, 9 Ottob… - andrea_falivene : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Bike sharing a #Napoli, già vandalizzate decine di bici a meno di una settimana dall’inizio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli servizio

La Repubblica

Per quanto riguarda ildi diretta streaming video , da quest'anno è garantito dal ... Diretta/ Reggio Emilia(risultato finale 102 - 90) Rai: vittoria in rimonta! CHAPPELL 13 PUNTI ......in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza aldi cittadini '. Le dichiarazioni di Nicola Morra sono arrivate al Forum Polieco a, con ...Un’unica mano avrebbe confezionato gli ordigni utilizzati dai De Luca Bossa nella guerra contro i rivali della cosca De Micco. È quanto emerge dalle indagini delle ...Poco dopo, gli operatori hanno visto entrare nell’appartamento anche lo spacciatore e lo hanno trovato in possesso di 215 euro ...