Muri anti migranti: la richiesta shock di 12 paesi Ue (Di sabato 9 ottobre 2021) I ministri dell'Interno di 12 paesi europei sui 27 della Ue chiedono più Muri, recinzioni e filo spinato contro i migranti. Barriere alle frontiere esterne dell'Unione da finanziare a spese dei contribuenti e innalzare rapidamente. Esistono già, da anni. E sono ben oltre i mille chilometri di estensione (vedi cartina sotto). Muri, dall'Austria alla Danimarca A firmare una lettera inviata alla Commissione e alla presidenza di turno del Consiglio Ue sono i ministri di Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, e Polonia. Ma anche di Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e Slovacchia. Gli ultimi a mettersi all'opera in ordine temporale, a causa degli afflussi di immigrati dalla Bielorussia, sono stati Lituania e Polonia. Ma sono diversi ormai i paesi Ue che hanno costruito barriere di ...

