MOVIOLA – Svizzera-Irlanda del Nord | gol annullato dal Var a Zakaria | c’è fuorigioco VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto da rifare per lacontro l’dela inizio partita. I nostri rivali nel girone delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar segnano con il gol di, ma il Var lo annulla segnalando a Vincic una posizione dinello sviluppo dell’azione. Fortunati iirlandesi, perché il portiere si era lamentato per un altro, che non c’era, ma gli arbitri al monitor ne hanno scovato un altro meno nitido. E gli azzurri per il momento possono esultare. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Qatar2022, il Var annulla un gol alla #Svizzera: l'Italia sorride -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Svizzera

Sportface.it

... mentre a centrocampo toccherà dal primo minuto a Locatelli, che in nazionale contro laè ...concorso Nel post match verranno riviste le eventuali reti e analizzati tutti gli episodi da,...Al St. Jakob - Park, il match trae Italia valido per la 5ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Non sarà il cocente 4 - 1 del 1954 ma la sfida di ...Juventus Alessandria Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match di Vinovo La Juventus Under 15 ha battuto 8-1 l’Alessandria al termine di un match mai messo in disc ...Su La Gazzetta dello Sport troviamo la moviola di Atalanta-Young Boys. L'esperto Brych si perde alcuni falli in mezzo al campo sanzionabili o con punizioni o anche con un cartellino giallo. Ma l’episo ...