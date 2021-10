Advertising

CorriereQ : Movida:maxi assembramento di 700 giovani a Roma, intervengono cc -

Ultime Notizie dalla rete : Movida maxi

ANSA Nuova Europa

assembramento di giovani nella notte a Roma. I carabinieri della stazione Parioli con l'ausilio dei colleghi della Stazione Roma Nomentana, Piazza Bologna e del Nucleo Radiomobile di Roma, sono ...Leggi notizie correlate ?rissa sul lungomare di Capaci, scatta il daspo per tre giovani ? Disordini dopo Italia - Belgio, Daspo per un 37enne nisseno ?violenta, il questore Laricchia ...(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Maxi assembramento di giovani nella notte a Roma. I carabinieri della stazione Parioli con l'ausilio dei colleghi della Stazione Roma Nomentana, Piazza Bologna e del Nucleo Rad ...Ieri in occasione dei controlli alla movida nel centro e nelle piazze di Sassari, la polizia di Stato ha accertato la presenza di centinaia di universitari.