Morto di covid in attesa della prima dose: Alberto era uno stimato imprenditore (Di sabato 9 ottobre 2021) Non aveva particolari patologie pregresse. E, volendo avere la massima copertura contro il covid - 19, aveva deciso di vaccinarsi a settembre, dopo aver trascorso un'estate in cui aveva ridotto al ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Non aveva particolari patologie pregresse. E, volendo avere la massima copertura contro il- 19, aveva deciso di vaccinarsi a settembre, dopo aver trascorso un'estate in cui aveva ridotto al ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, morto il No Vax di Ferrara che aveva seguito le cure domiciliari di un medico legato a Ippocrate: si indaga… - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. - HuffPostItalia : È morto il 68enne No Vax che aveva curato il Covid con la telemedicina di Ippocrateorg - maxpetrelli1 : RT @RobertoBurioni: Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. - angiuoniluigi : RT @leggoit: Morto di covid in attesa della prima dose: Alberto era uno stimato imprenditore -