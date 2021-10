Morti sul lavoro | Moni Ovadia insieme al comitato ‘Noi 9 ottobre’ | “Iperliberismo ha smontato diritti sociali | basta coi salari da fame”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Bisogna restituire dignità ai lavoratori. Che non sono, come si dice nel linguaggio corrente capitalista, ‘risorse umane’, bensì persone.coisulcoiper sopravvivere. Bisogna rilanciare iche l’hain questi anni”. Sono le parole di, affidate a un videomessaggio, per la presentazione della prima manifestazione nazionale del movimento “Noi 9 ottobre”, composto da decine di associazioni di familiari delle vittime di stragi industriali e ambientali, che si terrà oggi, sabato 9 ottobre, a Roma. Il primo appuntamento è alle 11 in pizza Santi Apostoli, poi alle 15 ci sarà l’assemblea presso la Cappella Orsini in via Grotta ...