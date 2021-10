Montemiletto | l’azienda Di Iorio in finale per il migliore panettone del mondo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) –Didiè tra le finaliste del Campionato Mondialedella Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria per ildel.Un riconoscimento importante per la storica azienda irpina che vanta 270 anni di storia nel segno della qualità e della tradizione. Ilrealizzato nello stabilimento disarà in gara per la categoria “Classico”, una delle quattro (le altre sono Innovativo, Decorato e Gluten Free) previste dal Campionato Mondiale della FIPGC, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento con la competizione e le premiazioni è per domenica 10 ottobre alle 12.00 presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, ...