Monica Romano, la prima consigliera transgender al Comune di Milano (Di sabato 9 ottobre 2021) Grazie alle 938 preferenze raccolte alle ultime elezioni, Monica Romano entra in consiglio comunale e sarà la prima consigliera transgender a Milano. Candidata nella lista del Partito democratico, Romano si è guadagnata l’accesso all’aula di Palazzo Marino per effetto dell’assegnazione delle deleghe in giunta. Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli, commenta: “Con l’annuncio della nuova Giunta, è ufficiale. Milano per la prima volta avrà una donna transgender in Consiglio Comunale. È una bella notizia”. “L’ingresso di Monica Romano in consiglio comunale a Milano è una bella notizia per la visibilità e la rappresentanza delle persone trans ma anche perché sono certo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Grazie alle 938 preferenze raccolte alle ultime elezioni,entra in consiglio comunale e sarà la. Candidata nella lista del Partito democratico,si è guadagnata l’accesso all’aula di Palazzo Marino per effetto dell’assegnazione delle deleghe in giunta. Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli, commenta: “Con l’annuncio della nuova Giunta, è ufficiale.per lavolta avrà una donnain Consiglio Comunale. È una bella notizia”. “L’ingresso diin consiglio comunale aè una bella notizia per la visibilità e la rappresentanza delle persone trans ma anche perché sono certo ...

Monica Romano prima consigliera transgender a Milano
Monica Romano, 938 preferenze alle elezioni comunali, entra in consiglio comunale: sarà la prima consigliera transgender a Milano. Era candidata nella lista del PD.

Milano, ecco la nuova squadra di Sala (VIDEO)
Entrano così in consiglio: Angelo Turco, Alice Arienta, Natascia Tosoni, Monica Romano, Simonetta d'Amico e Daniele Nahum; per effetto delle deleghe conferite a Martina Riva ed Emmanuel Conte, ...

Monica Romano prima consigliera transgender a Milano

