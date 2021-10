Mondiali, il risultato della Svizzera: cosa cambia per l’Italia (Di sabato 9 ottobre 2021) Da qualche istante è calato il sipario sulle ultime gare in programma oggi, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Questi i risultati delle partite andate in scena alle ore 20:45 Lussemburgo – Serbia 0-1 Svizzera – Irlanda del Nord 2-0 Moldavia – Danimarca 0-4 Far Oer – Austria 0-2 Polonia – San Marino 5-0 Ungheria – Albania 0-1 Andorra – Inghilterra 0-5 I match della serata non hanno lasciato spazio a tante sorprese. Inghilterra, Danimarca e Polonia dilagano nei rispettivi incontri. L’Albania di Reja strappa un successo inaspettato in Ungheria. Il girone degli azzurri Nel girone dell’Italia la Svizzera ha superato l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Zuber e Fassnacht. Gli elvetici restano così al secondo posto in classifica ad 11 punti a meno 3 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Da qualche istante è calato il sipario sulle ultime gare in programma oggi, valide per le qualificazioni ai2022. Questi i risultati delle partite andate in scena alle ore 20:45 Lussemburgo – Serbia 0-1– Irlanda del Nord 2-0 Moldavia – Danimarca 0-4 Far Oer – Austria 0-2 Polonia – San Marino 5-0 Ungheria – Albania 0-1 Andorra – Inghilterra 0-5 I matchserata non hanno lasciato spazio a tante sorprese. Inghilterra, Danimarca e Polonia dilagano nei rispettivi incontri. L’Albania di Reja strappa un successo inaspettato in Ungheria. Il girone degli azzurri Nel girone dellaha superato l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Zuber e Fassnacht. Gli elvetici restano così al secondo posto in classifica ad 11 punti a meno 3 ...

