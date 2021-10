"Molestie all'infermiera lesbica". Il tribunale condanna l'ospedale (Di sabato 9 ottobre 2021) La sentenza del tribunale di Busto Arsizio: l'Asst della Valle Olona condannata a risarcire un'infermiera molestata sul lavoro per l'orientamento sessuale Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) La sentenza deldi Busto Arsizio: l'Asst della Valle Olonata a risarcire un'molestata sul lavoro per l'orientamento sessuale

