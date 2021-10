“Mio figlio autistico chiuso nella palestra della scuola dagli insegnanti” | la denuncia della mamma

(Di sabato 9 ottobre 2021) . La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per appurare quanto accaduto a un 14enne, trovato dai genitori, la Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia, nudo e sporco dei suoi stessi escrementi. I genitori hanno sporto, secondo loro sarebbe stato lasciatoper parecchio tempo da solo nel locale. Completamente nudo, solo, sporco dei suoi stessi escrementi. Così lo hanno trovato i genitori,sua, l’istituto comprensivo 5° Karol Wojtyla. Storia tutta da chiarire, quella che arriva da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e che coinvolge un ragazzino di 14 anni, affetto ...

welikeduel : 'Il mio rapporto con i social? Medio. Sono figlio dell'iPad, mi serve un po' per tutto quanto. I social network son… - PiazzapulitaLA7 : Anche mio figlio a 15 anni è stato buttato nella gogna social della Bestia. Morisi e la Bestia hanno sempre avuto… - HuffPostItalia : 'Mio figlio autistico non ha amici': all'appello social del papà rispondono le star di Hollywood - Fabioraciti1 : RT @Silvy6701: La fidanzata di mio figlio parte 2°: è venuta a cena mercoledì sera, è venuta a cena ieri sera, si è fermata a dormire, stam… - Droghino : RT @BillyZanne: Che tenerezza, mio figlio sta giocando proprio lì dove è stato fabbricato -

Ultime Notizie dalla rete : Mio figlio

Io dormo la mattina quandoValentino va a scuola. Roberto dorme il pomeriggio. All'ora di pranzo ci sentiamo per la riunione'. Roberto: 'In pratica viviamo al contrario. La mia giornata ..."Mi hai detto che il servizio sociale mi porterà via il bambino, perché qualcuno ha riferito che io sono un pericolo personale e pubblico, un pericolo per. Grazie per avermi spaventata. Ma ...“Me l’ha trasmessa la mia tata Violetta, che oggi ha 86 anni. All’inizio mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto, poi a usare la macchina da cucire” ha raccontato la figlia di Christian de Sica a ...Lorenzo Pinizzotto, studente padovano di 16 anni, è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il quarto trapianto di fegato. Il ragazzino combatteva da sempre contro una malformazione alle vie bi ...