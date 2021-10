Milano | Sala presenta la sua giunta | “Da subito al lavoro per la nostra amata città”

(Di sabato 9 ottobre 2021)– “E in soli 5 giorni, in puro spirito milanese, abbiamo fatto la. Parità perfetta uomini/donne (il che non deve essere una notizia ma la norma), una squadra giovane con due under 30, un equilibrato mix di politici e tecnici. Daalper la”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Beppe(foto), che è stato appena rieletto sindaco di. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - ivanscalfarotto : .@AlessiaCappello neo assessora, con le importanti deleghe al lavoro e allo sviluppo economico, al fianco di Beppe… - LaStampa : Milano, Beppe Sala presenta la nuova giunta a tempo di record: 6 donne su 12 assessori - SimonellaD : RT @gennaromigliore: Molto felice per la nomina di @AlessiaCappello ad Assessore al lavoro e alle attività produttive di Milano. Donna, gio… - RODOLFOSALVATOR : RT @gennaromigliore: Molto felice per la nomina di @AlessiaCappello ad Assessore al lavoro e alle attività produttive di Milano. Donna, gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

, nuova giunta: 12 assessori/ Nomi, 6 del Pd: presenti Maran e Scavuzzo GREEN PASS, MULTE E SANZIONI Il lavoratore che ne è sprovvisto rischia multe fino a 1.500 euro se viene trovato ...per il centrosinistra ha ottenuto un risultato formidabile.ha preso la stessa percentuale di voti di Albertini del 2001, solo che allora votò l'82 per cento, oggi il 47. Lui ha ...MILANO - "E in soli 5 giorni, in puro spirito milanese, abbiamo fatto la Giunta. Parità perfetta uomini/donne (il che non deve essere una notizia ma la ...“Sono felice di questa nomina e ringrazio il sindaco Beppe Sala per aver riposto la fiducia nella mia persona. Lavorare per Milano, la mia città, nei prossimi anni sotto la guida del sindaco Sala, sar ...