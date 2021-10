Milano: oggi nuovo corteo No green pass al grido di "Libertà" (Di sabato 9 ottobre 2021) Milano - È partito da piazza Fontana per il dodicesimo sabato consecutivo il corteo dei No vax . L'iniziativa non preavvisata, che al momento vede la partecipazione di alcune migliaia di persone, è ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 ottobre 2021)- È partito da piazza Fontana per il dodicesimo sabato consecutivo ildei No vax . L'iniziativa non preavvisata, che al momento vede la partecipazione di alcune migliaia di persone, è ...

Advertising

carmelitadurso : Le ricette di Angelica anche a #Milano!!! ?? Vediamo chi indovina cosa stiamo preparando oggi!! Il video completo lo… - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Alien_draft : RT @kimkidu75: Anche oggi è sabato a #Milano #NoGreenPassObbligatorio - RAMIEL81 : A tutta la #propaganda #mainstream che dirà che questi non sono #manifestanti ma tutti facinorosi, sappiate che anc… -