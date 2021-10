Milan, Totti: “È stato l’unico club in cui ho fantasticato di giocare” (Di sabato 9 ottobre 2021) Totti, ex capitano della Roma, ha confessato che ha sognato di giocare nel Milan, da cui era affascinato. Ecco le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021), ex capitano della Roma, ha confessato che ha sognato dinel, da cui era affascinato. Ecco le sue dichiarazioni.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @Totti: “È stato l’unico club in cui ho fantasticato di giocare” - #ACMilan #Milan - LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: #Totti: 'Il #Milan è l'unico club in cui ho fantasticato di giocare. Mondiale? No, lo Scudetto è la mia vittoria più bella'… - Carbns : RT @theMilanZone_: ????#Totti: “Il #Milan è l'unico club in cui ho fantasticato di giocare” via @cmdotcom - jordan0057 : RT @MilanNewsit: Totti: 'Il Milan è stato l'unico club in cui ho fantasticato di giocare' - brightlypainted : RT @theMilanZone_: ????#Totti: “Il #Milan è l'unico club in cui ho fantasticato di giocare” via @cmdotcom -