Milan, si ferma Calabria: rientra subito al club. I dettagli sull'infortunio

Nuovo infortunio per Calabria, il terzin lascia la Nazionale e torna al Milan Come riportato da gianlucadimarzio.com, Davide Calabria non ci sarà per Italia-Belgio, finalina per il terzo posto della Nations League. Il giocatore lascia la Nazionale per rientrare al Milan. Il terzino ha accusato un risentimento muscolare e quindi rientrerà subito a Milanello. Calabria verrà quindi sottoposto alle visite mediche dal proprio club. Un'altra tegola per Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti in questo avvio di stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Milan ferma Napoli, Insigne: "Il rinnovo? Non è una questione facile" Stamane l'amichevole contro la Primavera di Frustalupi, ferma ai box come la prima squadra (giocherà venerdì 15 in trasferta contro il Milan). Sarà un'occasione per dare minuti a Ghoulam, Demme e ...

Calciomercato Milan, colpo dall'Inter - C'è l'apertura! Nell'ultima sessione estiva del calciomercato l' Inter ha pescato un colpo proveniente dal Milan , ...con un contratto in scadenza a giugno 2022 e al momento la trattativa per il rinnovo è ferma. Più ...

Milan, la Uefa non ferma l'arbitro Cakir Calciomercato.com Milan, Calabria lascia il ritiro azzurro per un risentimento Milan, niente finale terzo posto di Nations League per Davide Calabria che ha lasciato il ritiro azzurro per un risentimento muscolare ...

Infortunio Calabria, Milan in ansia: quante partite può saltare Infortunio per Calabria che lascia il ritiro della Nazionale dove era arrivato al posto di Toloi, quante partite rischia di saltare con il Milan.

