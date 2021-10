Milan, rientri di Giroud e Ibrahimovic: ci sono le date (Di sabato 9 ottobre 2021) Giroud e Ibrahimovic sono fermi ai box per infortunio. Le due punte del Milan continuano il loro percorso di reinserimento, pronti a tornare a dare una mano ai loro compagni. Contro lo spezia è toccato a Daniel Maldini sostituire i due infortunati come punta centrale, ma la loro esperienza sarà decisiva nel corso della stagione ed è quindi importantissimo recuperarli il prima possibile. Giroud-Milan Ci sono le date per il rientro in campo dei 2 giocatori. Sembra vicino quello di Olivier Giroud che dovrebbe riuscire a recuperare per il match contro il Verona. Prossimo impegno di campionato. Degenza più lunga invece per lo svedese, il suo rientro è previsto per la sfida di Champions League contro il Porto. L'articolo proviene ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021)fermi ai box per infortunio. Le due punte delcontinuano il loro percorso di reinserimento, pronti a tornare a dare una mano ai loro compagni. Contro lo spezia è toccato a Daniel Maldini sostituire i due infortunati come punta centrale, ma la loro esperienza sarà decisiva nel corso della stagione ed è quindi importantissimo recuperarli il prima possibile.Cileper il rientro in campo dei 2 giocatori. Sembra vicino quello di Olivierche dovrebbe riuscire a recuperare per il match contro il Verona. Prossimo impegno di campionato. Degenza più lunga invece per lo svedese, il suo rientro è previsto per la sfida di Champions League contro il Porto. L'articolo proviene ...

