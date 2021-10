Milan, problemi per Calabria: il terzino lascia il ritiro dell’Italia (Di sabato 9 ottobre 2021) Davide Calabria, terzino del Milan lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare: il terzino torna a Milanello Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021) Davidedelildella nazionale per un risentimento muscolare: iltorna aello

Milan, problemi per Calabria: il terzino lascia il ritiro dell’Italia Pianeta Milan Milan, problemi per Calabria: a rischio la sfida con la Roma Il terzino rossonero potrebbe saltare la gara contro i giallorossi Come riportato da Sky Sport, Davide Calabria ha avuto un risentimento muscolare durante l’allenamento di oggi con la Nazionale italia ...

Infortunio Calabria, Milan in ansia: quante partite può saltare Infortunio per Calabria che lascia il ritiro della Nazionale dove era arrivato al posto di Toloi, quante partite rischia di saltare con il Milan.

