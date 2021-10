Milan infastidito dalle parole di Raiola su Donnarumma

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ildi Mino, che nel difendere il portiere suo assistito ha lanciato frecciate ai rossoneri I fischi di San Siro durante Italia-Spagna a Gigionon sono andati già a Mino, procuratore del portiere exe ora del Psg. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE SULDopo la partita l’agente aveva condannato pubblicamente quanto accaduto e in più aveva anche attaccato il, dicendo che non era stato in grado di tenerein rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lediavrebberoil, che ritiene di aver fatto il ...

Advertising

Milannews24_com : #Milan infastidito dalle parole di #Raiola ?? - napolista : CorSport: il #Milan infastidito dalle dichiarazioni di #Raiola sui fischi a Donnarumma Il club le ha ritenute fuori… - gilnar76 : Condò: «Donnarumma? Antipatici i fischi ma ecco cosa mi ha infastidito» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - InterForEver71 : @FrancescoOrdine Puoi ci lamentiamo per i tifosi beceri quando gli addetti ai lavori avallano il comportamento inde… - RiccardoCoscel1 : posso dire che le parole di oggi di #Donnarumma non mi hanno né toccato né infastidito, il fatto è semplice, attual… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan infastidito

Calcio News 24

... Mino Raiola Le parole di Mino Raiola nell'intervista di ieri al Corriere dello Sport non sono piaciute al. Lo scrive lo stesso quotidiano sportivo. Il club si è affidato ormai a Maignan, non ...Mi sembradalla situazione e dalle chiacchiere che lo turbano". Punto d'incontro I tifosi delhanno criticato Kessie per il suo atteggiamento in campo contro l' Atletico Madrid ma ...Il club le ha ritenute fuori luogo e fuori tempo massimo. Ritiene di aver compiuto ogni sforzo per trattenerlo e che la responsabilità della scelta sia solo sua e del procuratore Mg Milano 13/02/2011.Il Milan è infastidito dalle parole di Mino Raiola, che nel difendere il portiere suo assistito ha lanciato frecciate ai rossoneri I fischi di San Siro durante Italia-Spagna a Gigio Donnarumma non son ...