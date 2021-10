Milan, Ibrahimovic punta il Verona: martedì prossimo la giornata decisiva (Di sabato 9 ottobre 2021) martedì prossimo sarà una giornata decisiva per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, infatti, tornerà a correre sui campi di Milanello. L’obiettivo di Stefano Pioli è quello di poter recuperare il suo attaccante per Milan-Hellas Verona alla ripresa del campionato. Solamente tra tre giorni, però, sarà possibile fare un’ipotesi sul rientro di Ibra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021)sarà unaper Zlatan. Il campione svedese, infatti, tornerà a correre sui campi diello. L’obiettivo di Stefano Pioli è quello di poter recuperare il suo attaccante per-Hellasalla ripresa del campionato. Solamente tra tre giorni, però, sarà possibile fare un’ipotesi sul rientro di Ibra. SportFace.

