Milan | Guardiola ha messo nel mirino il titolare di Pioli!

(Di sabato 9 ottobre 2021) Uno dei pilastri deldi Stefano Pioli è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese sta scalando le gerarchie anche con la maglia della Francia di Didier Deschamps ed è finito nelle mire di molti top club europei, tra cui il City di. TheoCity Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il City potrebbe decidere di mettere sul piatto qualche contropartita, una su tutte Riyad Mahrez per operare uno scambio alla pari. Ilnon sarebbe intenzionato a scendere sotto i 50 milioni di euro per il cartellino di Theo Hernandez, ma bisognerà vedere come reagirà a questa proposta. LEGGI ANCHE: Juventus, spunta un nome nuovo per il centrocampo: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Nuovo obiettivo di calciomercato in Serie A per il Manchester City di Pep: proposto Mahrez per arrivare a Hernandez delMahrez e© Getty ImagesIldi Stefano Pioli, in questo inizio di stagione, può contare su un Theo Hernandez in grandissima forma anche in Nazionale. Il terzino sinistro francese, ...... Jupp Heyncknes, ma anche veder giocare l'Ajax di van Gaal, l'Arsenal di Wenger, ildi Sacchi... Sono stato contento di vederee il Barcellona crescere, forse il livello più alto in ...Il Manchester City di Pep Guardiola punta al gioiello rossonero: offerta di scambio, ecco il top player per Pioli.Nuovo obiettivo di calciomercato in Serie A per il Manchester City di Pep Guardiola: proposto Mahrez per arrivare a Hernandez del Milan ...