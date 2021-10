Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... (Di sabato 9 ottobre 2021) Il grosso è senza dubbio già stato fatto in estate. Al massimo nella prossima finestra di mercato potrà prendere vita qualche ritocco, funzionale a determinate situazioni che verranno monitorate in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Il grosso è senza dubbio già stato fatto in estate. Al massimo nella prossima finestra di mercato potrà prendere vita qualche ritocco, funzionale a determinate situazioni che verranno monitorate in ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - cicciojumped3 : RT @Gazzetta_it: Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - ForzaMilanTweet : BUON COMPLEANNO A... #PierluigiOrlandini che oggi compie 49 anni! Ha giocato nel #Milan nel 1999-2000 (a gennaio 20… -