Migranti Ue: niente fondi europei per costruire muri, lo afferma la commissaria Johansson (Di sabato 9 ottobre 2021) Johansson risponde a una domanda sulla lettera di 12 Stati membri indirizzata alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio Ue con cui si chiede il finanziare i muri alle frontiere con i fondi europei. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021)risponde a una domanda sulla lettera di 12 Stati membri indirizzata alla Commissione europea e alla presidenza di turno del Consiglio Ue con cui si chiede il finanziare ialle frontiere con i. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Migranti Ue: niente fondi europei per costruire muri, lo afferma la commissaria Johansson - Dedalus12470353 : RT @janavel7: Dodici paesi Ue chiedono un 'muro' per fermare i migranti. La cosa più incredibile è che 8 di questi paesi stavano fino a poc… - oxopetra : RT @janavel7: Dodici paesi Ue chiedono un 'muro' per fermare i migranti. La cosa più incredibile è che 8 di questi paesi stavano fino a poc… - katiaursillo : RT @janavel7: Dodici paesi Ue chiedono un 'muro' per fermare i migranti. La cosa più incredibile è che 8 di questi paesi stavano fino a poc… - chinc62 : RT @janavel7: Dodici paesi Ue chiedono un 'muro' per fermare i migranti. La cosa più incredibile è che 8 di questi paesi stavano fino a poc… -