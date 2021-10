Migranti | Provenzano | ‘onta che governo socialdemocratico danese sia per muri’

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “I muri sono la negazione delle ragioni e del sogno dell’Europa unita. Segno di degrado morale, come dice David Sassoli. Che a invocarli, però, con le destre reazionarie, sia anche ilè un’onta. Nel Pse non ci sia spazio per queste posizioni”. Così il vicesegretario del Pd, Peppe, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

