Migranti | Moretti Pd | ’risposta europea non può essere trumpismo di ritorno’

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “I muri contro inon sono mai una soluzione ma l’ennesimo modo sbagliato e semplicistico di trattare una questione complessa: non sarà certamente undi ritorno la rispostaalle ondate migratorie”. Così l’eurodeputata del Pd AlessandraL'articolo proviene da Ildenaro.it.

A fine gennaio quattro europarlamentari italiani - Brando Benifei, Alessandra, Pier ...erano stati respinti proprio dalla polizia croata nel tentativo di monotorare le condizioni dei...... dice Angelo, presidente del Consorzio Sale della Terra che ha promosso il manifesto. 'Nel ... Ifanno rivivere i nostri territori'. Fuori dai sistemi di accoglienza governativi c'è una ...Roma, 9 ott. “I muri contro i migranti non sono mai una soluzione ma l'ennesimo modo sbagliato e semplicistico di trattare una questione complessa: non sarà cer ...Alcuni video pubblicati dal progetto giornalistico "Lighthouse Report" insieme con altre testate internazionali, tra cui Der Spiegel, mostrano le violenze contro i richiedenti asilo da parte delle for ...