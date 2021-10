Migranti | Bonino | ‘muro assurdo e disumano’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "La proposta di 12 paesi Ue di costruire un muro contro iè 'assurda e disumana'". Lo scrive la senatrice di Più Europa, Emma, in un articolo su Il Riformista. "Reiterare l'impostazione secondo cui l'unica soluzione sia chiudersi in una fortezza al fine di 'impedire' l'ingresso di poveri disperati che continueranno a provare ad accedere – per avere quella protezione internazionale dall'Unione europea, che fa della difesa dei diritti umani il proprio fulcro – non potrà mai portare alla soluzione di una questione di portata così ampia e che riguarda l'umanità dalla notte dei tempi".