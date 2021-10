Mi fai male! Giucas Casella devastato dalla Cipriani Occhio alla mano malandrina | ridotto così

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Secondi di follia al Grande Fratello Vip. Una euforica Francesca, dopo aver incontrato in giardino il fidanzato Alessandro, rientra in casa e in predagioia più sfrenata inizia ad abbracciare tutte le coinquiline. Nel mucchio selvaggio c'è anche, che ci lascia le penne. Anzi. i capelli. La giunonica ex Pupa e il secchione gli afferra per sbaglio la folta chioma corvina e gliela tira in maniera piuttosto violenta. Il mago inizia a urlare. Dolore vero, dolore puro. Il video sui social è già virale,come la smorfia di undecisamente spiazzato, che urla con tutto il fiato che ha in gola "Mi faiMa cosa c'entro io?". E intanto, tutti intorno ridono forse non intuendo la sofferenza del "senatore" della casa. Ma ...