Meteo weekend: nuovo vortice freddo retrogrado verso l’Italia. Ecco le conseguenze (Di sabato 9 ottobre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Condizioni di instabilità continueranno ad interessare le nostre regioni. La circolazione di bassa pressione presente sui nostri mari tenderà a spostarsi lentamente, alimentata da aria fredda sotto forma di venti di Grecale. L’alta pressione infatti permarrà in disparse e i suoi massimi sul centro nord Europa veicoleranno masse d’aria dai Paesi orientali. Saranno in particolari i versanti adriatici e il meridione più coinvolte da nubi e precipitazioni con le temperature che subiranno un calo su valori anche sotto la media tipica del periodo. Meteo SABATO 09 OTTOBRE. Schiarite al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, salvo alcuni addensamenti sulla Val Padana centro-occidentale, specie a ridosso delle Alpi. Instabile su medio e basso versante adriatico e al Sud con rovesci intermittenti, più frequenti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Condizioni di instabilità continueranno ad interessare le nostre regioni. La circolazione di bassa pressione presente sui nostri mari tenderà a spostarsi lentamente, alimentata da aria fredda sotto forma di venti di Grecale. L’alta pressione infatti permarrà in disparse e i suoi massimi sul centro nord Europa veicoleranno masse d’aria dai Paesi orientali. Saranno in particolari i versanti adriatici e il meridione più coinvolte da nubi e precipitazioni con le temperature che subiranno un calo su valori anche sotto la media tipica del periodo.SABATO 09 OTTOBRE. Schiarite al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, salvo alcuni addensamenti sulla Val Padana centro-occidentale, specie a ridosso delle Alpi. Instabile su medio e basso versante adriatico e al Sud con rovesci intermittenti, più frequenti ...

